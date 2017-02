Gagnez vos sorties en famille pour les vacances d'hiver

Pour les vacances de février, France Bleu Drôme Ardèche a sélectionné pour vous des idées de sorties, de visites, d'escapades, qui plaisent aux grands comme aux plus jeunes. Des idées de sorties à gagner du 20 février au 3 mars, en écoutant France Bleu Drôme Ardèche.

Du 20 février au 3 mars

Chaque jour de la semaine, entre le 20 février et le 3 mars, découvrez à 6h20, 8h20 et 16h30 notre sélection pour occuper vos vacances, sans forcément partir loin. Une sélection de 9 sites en Drôme et en Ardèche.

En plus

Nous vous faisons partager nos coups de cœur et nous vous offrons vos entrées, pour 2 ou pour toute la famille. Pour gagner, écoutez la 1ère radio de Drôme Ardèche sur les loisirs.

Notre sélection Ardéchoise

La caverne du Pont d'Arc, réplique de la grotte Chauvet à Vallon Pont d'Arc

Le grand site préhistorique de l'Aven d'Orgnac

Muséal, le musée Gallo-Romain de Alba La Romaine

Le parc accrobranche Joncas Aventure au Teil

Réplique de la grotte Chauvet © Getty

Notre sélection Drômoise

Le jardin aux oiseaux - Zoo d'Upie

La ferme aux crocodiles à Pierrelatte

Acro Pole Aventure à Comps

Le musée de l'eau à Pont En Royans

Ellip6, simulateurs de pilotage automobile à Pierrelatte