Sortie STAND UP PADDLE à Saint-Pierre-de-Boeuf ce dimanche 21 juillet 2019

Sortie Activité aquatique à Saint-Pierre-de-Boeuf ce dimanche 21 juillet 2019 à partir de 9h30. Venez tester votre équilibre sur des Paddles

Laissez-vous tenter et goûtez aux joies de la glisse avec cette activité mi-sportive, mi-détente : le Stand Up Paddle !

Cette activité consiste à se déplacer sur une planche à l’aide d’une pagaie. Chacun évolue à son rythme, et je vous vois venir, non on ne finit pas forcément à l’eau ! Il est aisé de tenir debout sur la planche ! Idéal pour profiter des joies aquatiques et du paysage alentour tout en se détendant ! Les plus sportifs trouveront aussi leur bonheur en pagayant tels des canotiers de compétition !Une sortie à ne surtout pas manquer, qui vous est proposée à tarif préférentiel par l’association Evasion and Co

Pour qui: adultes et enfants dès 6 ans sachant nager 25 mètres.

Où: A l'Espaces Eaux Vives Avenue du Rhône, 42520 Saint-Pierre-de-Bœuf

Quand: Le dimanche 21 juillet 2019 à 9 h 30.

Déroulement :

Accueil des participants

10h-12h : Stand Up Paddle (activité encadrée par un moniteur)

12h : Pique-nique convivial (non fourni)

Après-midi : Course d’orientation

Combien ça coûte: 25€/personne (prix public : jusqu’à 86€/pers) hors adhésion (journée : 5€ ou année : 15€).

Inscription: en ligne www.evasionandco.wix.com/asso/paddle

La page Facebook