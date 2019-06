Sorties de Bain à Granville du 4 au 7 juillet

Le festival des Arts de la rue Sorties de Bain investit Granville en Normandie du 4 au 7 juillet 2019. Rendez-vous familial et festif, la 17ème édition du festival Sorties de Bain attend plus de 60 000 spectateurs dans le Sud-Manche.

Le festival Sorties de bain 2019 à Granville :

Organisé par l’équipe du Théâtre de l’Archipel et secondé par une équipe de bénévoles toujours plus nombreuse, ce festival des Arts de la rue est un savant mélange de théâtre, danse, musique, cirque, conte, mime, fanfare...un festival pluridisciplinaire .

Durant 4 jours, 130 représentations gratuites sont données, 24 compagnies participent au festival IN et une vingtaine au OFF, plus de 200 techniciens et artistes et près de 150 bénévoles sont sur le pont.

Cette 17ème édition du festival a pour fil rouge le thème de l’eau. Une exposition "À la Source" est proposée au Musée d’art moderne Richard-Anacréon (MamRA) ouvert gratuitement samedi 6 et dimanche 7 juillet de 11h à 18h.

Fort du succès des spectacles organisés l'an dernier à Jullouville et Saint-Pair-sur-Mer, Sorties de Bain propose cette année des représentations à Carolles le 30 juin, à Saint-Pair-sur-Mer le 2 juillet, à La Haye-Pesnel le 3 juillet et à Jullouville le 5 juillet.

Pour découvrir tout le programme du festival 2019, rendez-vous sur le site Sorties de bain

Sorties de Bain à Granville

Le festival Sorties de bain à Granville en pratique :

Le parc du Val ès Fleurs et la place du Maréchal Foch sont les deux principaux lieux de spectacles, mais il y a aussi le théâtre Marin, le port de commerce, la Haute-ville et le cours Jonville où se déroulent de nombreuses déambulations.

Pour profiter pleinement de vos Sorties de bain 2019, pensez à vous munir de l’Affiche-Plan-Planning (en vente 2€) indispensable à tous festivaliers. Vous le trouverez sous la tente accueil du festival place Foch ouverte le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 22h, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 21h.

Sur tous les sites vous trouverez aussi des points d’accueil et une équipe de bénévoles pour vous renseigner.

