France Bleu Loire Océan délocalise son studio pour être en direct depuis la Foire Internationale de Nantes du 7 au 16 avril 2018.

France Bleu Loire Océan s'installe à la Foire Internationale de Nantes et délocalise ses programmes 10 jours durant.

Vous êtes invité à venir nous rencontrer, suivre nos programmes depuis notre studio de 150 m² dans le Hall XXL, situé juste à la sortie de l'expo "ROCK".

L'opportunité également de venir découvrir, parcourir une exposition de quelques 100 pochettes de disques issues de la discothèque centrale de Radio France, exposition représentant 35 années de musique "France Bleu".

Cette année, la Foire Internationale de Nantes comporte une « scène » sur la pelouse centrale et célèbre "Toute la musique que vous aimez".

L'occasion de venir voir et écouter en LIVE des groupes débutants qui ont été repérés par les organisateurs de la Foire de Nantes et la scène émergente Nantaise programmée par Tanguy Aubrée.

Nous vous donnons rendez-vous en direct tous les jours :

à 6h40 et 8h40 pour "l'agenda de la foire".

de 11h00 à 13h00 (12h30 les samedis et dimanches) et de 14h00 à 16h00.

à 16h40 / 17h10 / 17h40 pour 3 directs depuis la scène musicale (sauf les 7 et 13 avril).

Toutes les infos sur :

Venir à Exponantes Le Parc :