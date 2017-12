Fidèle partenaire du Festival International de Magie, France Bleu* vous offre votre soirée à l'une des représentations de cette nouvelle édition 2018.

Des surprises, des artistes exceptionnels au rendez-vous

Pour cette 11ème édition, le Festival International de Magie se bonifie encore et toujours et vous réserve des surprises avec des artistes exceptionnels, des tours de Magie extraordinaires.

Le temps d'une soirée, le Festival International de Magie vous transporte, que vous soyez grands ou petits, au travers de spectacles éblouissants, poétiques loin des clichés de la Magie. Dans chaque ville, de Rennes à Angers en passant par Bordeaux, Lille, Carquefou, Lyon... chaque soir des artistes extraordinaires vous proposent une magie élégante mêlant poésie et émotion.

Illusionnistes, fantaisistes, comiques, manipulateurs ou mentalistes, l'ensemble des artistes sur scène vous fera vibrer, rire, vous émerveiller comme par MAGIE !

► Découvrez vite le programme du festival de cette année !

France Bleu* partenaire officiel du Festival vous invite pour une soirée comme par magie ! Pour tenter votre chance d'assister à l'une des représentations du Festival International de Magie - Edition 2018, aucun tour de passe-passe, aucun trucage... Restez bien à l'écoute de nos programmes, la baguette magique de votre France Bleu* vous offrira peut-être votre invitation.

RENNES -> France Bleu Amorique

Dans toute la ville du 6 au 14 janvier et

Du 11 au 14 janvier au Triangle - Jeu 20h, ven 20h, sam 17h & 20h30, dim 14h & 17h30

BORDEAUX -> France Bleu Gironde

Théâtre Femina - 26, 27 et 28 janvier 2018

ven 20h, sam 17h & 20h30, dim 14h

CARQUEFOU -> France Bleu Loire Océan

Théâtre La Fleuriaye

3 et 4 février 2018 - sam 17h & 20h30, dim 14h

LILLE -> France Bleu Nord

Théâtre Sébastopol

17 et 18 février 2018 - sam 17h & 20h30, dim 14h

DIJON -> France Bleu Bourgogne

Palais des Congrès

3 et 4 mars 2018 - sam 17h & 20h30, dim 14h

GENEVE -> France Bleu Pays de Savoie

Bâtiment des Forces Motrices

17 mars 2018 - sam 17h & 20h30

Retour sur l'histoire du Festival de Magie

2008, première édition du Festival International de Magie crée à l'initiative de Gérard Souchet à Rennes. Avec le but d’offrir au public une proposition artistique de qualité, le Festival a remporté au fil de ses éditions un vif succès tant auprès des spectateurs que des artistes, nombreux à avoir entendu parler du Festival et dans une ambiance chaleureuse.

L’une des traditions de la troupe, après le spectacle est de se réunir sur la scène autour d’un bon repas concocté par le chef cuisinier Christophe Boisselier.

Le fondateur et directeur artistique du Festival a embarqué femme et enfants qui font maintenant partie de l’équipe et de cette fabuleuse aventure ! Une véritable aventure humaine qui se prépare en famille chez les Souchet !

A découvrir également... Une orange qui devient un animal

On pourrait penser qu'en dehors des représentations, les artistes consacrent tout leur temps à s’entraîner, à perfectionner leurs numéros. En fait, les illusionnistes aiment s'adonner à des activités artistiques très proches de la Magie qui requièrent un grand sens de la dextérité

Le cheval

L'oiseau

La grenouille

Le singe

► A découvrir également : Des vidéos Magiques

