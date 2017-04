Soutenez un jeu solidaire du Parc Mouton Village et du FLIP ! Un jeu coopératif (ou presque) de combinaisons, de rapidité et d'observation.

la boite jeu Moutown © Radio France

MOUTOWN est un jeu familial doux et molletonné qui vous tiendra chaud l’hiver. Toute l’originalité du jeu réside dans un savant mélange de communication entre les joueurs, de rapidité et d’observation. MOUTOWN est un jeu « presque » coopératif dans la mesure ou chaque joueur partage ses 2 bergeries avec ses voisins de gauche et de droite. Vous l’aurez compris, l’objectif est de tirer son epingl… aiguille à tricoter… du jeu, sans se laisser tondre la laine sur le dos !

Le jeu sera disponible en 5 langues (Fr, En, De, Es et Nl) et de fabrication 100% Française.

Pour découvrir le projet plus en détail et participer à la création du jeu, cliquez ici !