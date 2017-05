Soyons nature: 16ème fête des fleurs à Dieppe

Lorsque la ville devient un grand jardin...

Au programme de cette journée du 8 mai :

60 exposants dans les voies pietonnes

2kms d'exposition

Vente de plantes, de fleurs, d'arbustes, de rosiers, de fruitiers, d'aromatiques, de vivaces, d'annuelles...

Marché bio

Troc plantes organisé par la société d'horticulture de Dieppe

Des animations dans toute la ville

Ateliers enfants pour les 7/10 ans à 11,15 et 16h30

Chasse aux trésors 4/7ans à 11 et 15h sur l'espace développement durable

Exposition de ruches et dégustation de miel dieppois

Exposition Jardinez nature

Reconduction de la distribution de paillage gratuit issus de l'élégage des arbres (venez avec vos pelles et vos sacs)

Les animaux , nos collaborateurs: faîtes la connaissances des brigades vertes

Visite commentée culture et nature de la ville de Dieppe

Comme chaque année , les associations du bassin Dieppois seront présentent:

ABC Cactus: découvrez le monde des cactées

Alliance et culture: promotion du lin

Dieppe maritime: promenade pour découvrir les espaces naturels sensibles...

La grande ourse librairie

Mozaïque, centre social: atelier pour enfants , fabriquez votre porte photos en bois flotté et expo-vente de nichoirs décorés

Quartier & co: participez à la construction de l'éco-quartier grâce au puzzle géant

Smédar: venez découvrir le compostage

Découvez Dieppe avec l'office de tourisme Dieppe-Maritime