Spartacus vedette des prochains Grand Jeux Romains de Nimes

Spartacus, esclave qui s'est révolté contre Rome, est le héros des prochains Grands Jeux Romains à Nimes

C'est un personnage historique et littéraire. Spartacus, qui a mené la plus grande révolte d'esclaves de l'Antiquité, sera la vedette des prochains Grands Jeux Romains les 28,29 et 30 avril à Nîmes.

Une grande reconstitution historique de deux heures avec bataille d'esclaves, chars et galères qui sera donnée, à trois reprises, sur la piste des arènes.

Spartacus, immortalisé par la littérature et le cinéma, n'est pas celui que le grand public connaît" selon Eric Teyssier historien et universitaire nîmois, qui a écrit le scénario du spectacle et qui promet "des surprises".

500 figurants ou "reconstituteurs" participeront au spectacle.

La billetterie en ligne est ouverte ce jeudi. Les prix des places dans les arènes vont de 15 à 49 euros (5 euros pour les enfants).