Spectacle itinérant ce Dimanche à Saint-Victor Malescours

Josélito et Carmen tiennent cette passion pour la divination et la poésie de leurs parents, et si vous venez à leur rencontre, ils vous raconteront d'où ils viennent.

C'est en caravane que vous pourrez découvrir la poésie classique et contemporaine.

Josélito est poète et devin. Il parcourt les routes avec sa sœur, Carmen.

Ils sont tous les deux un peu farfelus…

Petits (à partir de 5 ans) et grands sont attendus avec plaisir ce Dimanche 21 Juillet soit à 10h soit à 11h, à St-Victor Malescours.

Da manière cocasse et conviviale, Carmen et Josélito expliqueront leurs origines, et à l'intérieur de la caravane, celui ci lira l'avenir à ses hôtes (enfants et adultes) sous forme de poèmes.

Cette caravane est le lieu de rencontres insolites, chaque "convive" repartira avec l'extrait de poème et le nom de son auteur sur un petit parchemin.

Activité gratuite.

En savoir + sur la compagnie Nesferatu ici