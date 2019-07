Spectacle nocturne à la forteresse de Saint Vidal jusqu'au 24 août 2019

La Forteresse imprenable Depuis ses 30 mètres de haut, tremblez au pied de la forteresse assiégée. Traversez les guerres de religion et découvrez le Velay et l’Auvergne paysans tous les vendredis et samedis de juillet et août 2019.

Regardez chevaucher le baron Antoine II de Saint-Vidal à la tête de 6000 hommes… Vivez au gré des naissances, des mariages et des combats la fabuleuse histoire d’une forteresse jamais prise depuis plus de 1000 ans… et par la Grâce de Dieu, vive Henri IV !

Types: Culturelle, Distractions et loisirs

Tarifs Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 12 € (des tarifs réduits sont accordés aux enfants (8-15 ans), aux étudiants, aux familles nombreuses (à partir de 3 enfants), aux militaires et aux personnes en situation de handicap.).

