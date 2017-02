Spectacle vivant et réalité virtuelle : CHUTE !

France Bleu Mayenne, le Chainon Manquant et la Compagnie Porte 27 expérimentent la réalité virtuelle dans le spectacle vivant.

En collaboration avec le festival du Chainon Manquant, France Bleu Mayenne a initié le tournage expérimental à 360° du spectacle CHUTE ! joué par Matthieu Garry et Sydney PIN de la Compagnie PORTE 27.

Les équipes de l’Agence vidéo 360° « Une Jolie idée », de France Bleu Mayenne, du Chainon Manquant et de Porte 27 se sont réunies pour une journée de captation dans un théâtre Lavallois, avec comme objectif de la journée de tourner deux scènes extraites du Spectacle CHUTE !, en vidéo 360° et son spatialisé.

« Le tournage à 360° n’était pas évident à appréhender pour les acteurs, leur espace de jeux changeait, l’interaction avec la caméra centrale qui représente le futur auditeur est un nouveau regard sur le spectacle qui se joue habituellement en public, ce n’est pas facile d’imaginer le rendu final sans visionnage des séquences car la vidéo 360° demande beaucoup de temps de calcul pour avoir un rendu… bref ce n’était pas si évident pour les acteurs de Porte 27 de réaliser cette expérimentation, mais Matthieu Garry et Sydney PIN ont accepté et se sont lancés sans filet ! » Guénael Launay, France Bleu Mayenne

Les contraintes techniques de la 360° sur le tournage sont à prendre en compte.

Le dispositif lumière a été configuré pour éclairer plein feu l’ensemble du plateau sans pour autant éblouir la caméra centrale. Un micro ambisonique était placé au centre sous la caméra, 8 micros d’appoints ont été installés autour de la scène. « Lorsque la scène commence tout le monde doit quitter le plateau et se cacher derrière les rideaux car le champs de la caméra capte l’ensemble de l’espace »

"Le travail sur le son lié à l'image en 360° est totalement différent de celui finalisé en stéréo. Le positionnement angulaire de la source sonore est primordiale si l'on recherche l'immersion la plus parfaite. De nouveaux outils sont développés au fur à mesure des expérimentations mais nous en sommes encore au tout début. Je suis en éveil technologique en permanence et de nombreuses idées créatives me tardent d'être essayées. Le monde sonore en 3D s'annonce passionnant." Yann Mainguy, France Bleu Mayenne

Camera 360 et micro Ambisonnic / Matthieu Gary et Sidney Pin

« La vidéo 360° associée au son spatialisé permet au néo-spectateur de s’immerger dans une réalité virtuelle qui restitue en grande partie les sensations générées par le spectacle vivant. Plongé au cœur de l’action, au plus près des protagonistes, nous vivons intensément ce qui se déroule autour de nous. Rassurez-vous artistes, spectateurs ! Cela ne remplacera jamais le rapport nécessaire et indéfectible entre vous. Mais ce système peut permettre d’approcher la vérité de ce rapport et donner envie au plus grand nombre de le vivre réellement. Dans notre rapport quotidien à la création et l’impossibilité de voir tous les spectacles qui se produisent chaque jour, cette nouvelle technologie peut permettre aux programmateurs d’avoir une vision plus proche de la réalité de chaque création et ainsi sélectionner avec une meilleure équité les projets à présenter à leur public.On ne remplacera jamais le réel mais on peut l’améliorer… » Kevin Douvillez, Directeur artistique du festival du Chainon Manquant