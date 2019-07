Spectacles de Fauconnerie en vol libre à la forteresse de Polignac du 25 juillet au 22 août 2019

Spectacles de Fauconnerie en vol libre du 25/07 au 22/08/2019, tous les lundis et jeudis de 19h30 à 20h30 à la forteresse de Polignac en Haute Loire

Cette vaste forteresse va servir de terrain de jeu à plusieurs espèces de rapaces plus majestueux les uns que les autres. La communion est parfaite dans ce lieu chargé d’histoire entre le fauconnier et ses rapaces.

Le spectacle est original, il oscille entre l’esthétisme du vol silencieux des faucons, buses et autres rapaces et la prise de conscience due aux commentaires adaptés de Nicolas Nespoulous renseignant sur la biologie, le statut et l’état des populations de chaque espèce.

Le spectacle sera suivi, pour les personnes qui le souhaitent, d’une visite de la Forteresse de Polignac

Tarifs:

Plein tarifs : 10 €

Tarifs réduits : 8 €

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Les fauconniers investissent pour la quatrième année consécutive la Forteresse de Polignac.

Réservations vivement conseillées au 04 71 04 06 04 Les chiens ne sont pas admis lors des spectacles de fauconnerie.

