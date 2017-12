Pour fêter en famille cette fin d’année, des spectacles GRATUITS sont proposés à La Glacerie : Vendredi 22 décembre, un conte musical au théâtre des miroirs et mercredi 27 décembre un spectacle féérique à la salle polyvalente André Picquenot.

La Glacerie, Cherbourg-en-Cotentin, France

Vendredi 22 décembre : Le secret de Fabula, un conte musical tout public à partir de 5 ans.

Dans le monde caché de Fabula, tous les personnages de nos livres d'enfants sont vivants, les bons comme les mauvais. Une sorcière a décidé d'y semer le chaos. Merlin, un jeune homme ordinaire, va tenter de sauver le monde des livres. Mais il a beau porter le prénom du célèbre enchanteur, il n'a aucun pouvoir ! Son parcours ne sera pas de tout repos...

Durée du spectacle : 1h. Tout public et gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 88 43 09

Deux représentations sont prévues : 17h30 et 20h au Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther King (La Glacerie)

Mercredi 27 décembre : Illusions magiques, un spectacle féérique tout public

De grands artistes de la prestidigitation et du clownesque se réunissent pour la première fois à l’initiative de Guy Lore, magicien de renommée internationale. Au programme : la magie des ombres avec les Black Fingers, de l’illusion avec Guy Lore et du rire avec Marco, le clown au grand cœur. Le tout est assaisonné avec une bonne dose d’humour, de chaleur et de complicité avec le public.

Tout public. Gratuit.

Réservation au 02 50 79 05 40

Représentation à 18h à la salle polyvalente André Picquenot, rue Michel Petrucciani (La Glacerie).