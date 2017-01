SPRING 2017 en Normandie :

SPRING 2017, le festival des nouvelles formes de cirque se déroule du 9 mars au 14 avril. Nouveauté cette année, toute la Normandie est concernée. SPRING passe par la Manche, l’Orne, le territoire de Caen La Mer, la Métropole Rouen Normandie et l’Eure.

SPRING est un festival de cirque contemporain qui se déploie sur toute la Normandie. Du 9 mars au 14 avril 2017, une quarantaine de spectacles, plus d’une centaine de représentations sont proposés dans 60 lieux culturels de la région Normandie.

La programmation de SPRING 2017 dans la Manche :

Vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30 - La Brèche - Cherbourg en Cotentin : The Rat Pack "Speakeasy ": Cirque et cinéma à partir de 8 ans.

Dimanche 12 mars à partir de 11h et jusqu'à 17h - La Brèche - Cherbourg en Cotentin – Family Fun Day : des spectacles spécifiquement conçus pour le jeune public. Plus d'infos.

Mardi 14 mars à 20h30 - Théâtre des Miroirs à Cherbourg en Cotentin - Cie La Rive Ultérieure "Funny Birds" : Clown trash à partir de 16 ans. Certaines scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Mercredi 15 et jeudi 16 mars à 20h30 - Théâtre de Saint-Lô - Blizzard Concept "Opéra pour sèche-cheveux" : Cirque et théâtre à partir de 6 ans.

Jeudi 16 mars 20h45 - La Brèche - Cherbourg - El Nucleo "Somos" : Cirque pour 6 acrobates à partir de 8 ans.

Vendredi 17 mars à 20h45 - Espace culturel de la Hague : Cie 14 :20 "Wade in the water" : Magie nouvelle à partir de 12 ans.

Vendredi 17 mars à 20h30 - Abbaye du Mont-Saint-Michel - Jeanne Mordoj "Forêts" : Performance à partir de 14 ans.

Samedi 18 mars à 20h30 - Théâtre de la Butte - Cherbourg-en-Cotentin : Cie Anomalie &… "Dans le ventre de la ballerine": Théâtre et cirque à partir de 10 ans.

Mardi 21 et mercredi 22 Mars à 20h30 - Théâtre Municipal de Coutances : Surnatural Orchestra "Esquif": Acrobatie et musique à partir de 7 ans.

Jeudi 23 mars à 19h - Le Vox - Cherbourg-en-Cotentin : Sandrine Juglair "Diktat" : Mât chinois à partir de 8 ans

Jeudi 23 mars à 21h / Vendredi 24 mars à 20h30 / Samedi 25 mars à 16h - La Brèche - Cherbourg : Un loup pour l’homme "Rare birds" : Acrobatie à partir de 6 ans

Samedi 25 mars à 20h30 et dimanche 26 mars à 16h - La Brèche - Cherbourg : Collectif Petit Travers "Dans les plis du paysage" : Jonglage à partir de 6 ans.

Samedi 25 mars - 20h30 - L'Archipel - Granville : El Nucleo "Somos" : Cirque pour 6 acrobates à partir de 8 ans.

Jeudi 6 avril - 20h30 - Condé Espace à Condé sur Vire avec Villes en Scène : Pierre Meunier "Badavlan ": spectacle Jeune public à partir de 6 ans.

SPRING 2017 en Normandie :

Toute la programmation du festival des nouvelles formes de cirque du 9 mars au 14 avril en Normandie : SPRING 2017

La billetterie de SPRING 2017 : RÉSERVEZ VOS PLACES