Cette année, le Festival des Nouvelles Formes de Cirque en Normandie se déroule du 15 mars au 18 avril 2018. Plus de 50 spectacles pour découvrir le travail des créateurs et faire connaître ce domaine artistique en pleine ébullition qu’est le cirque d’aujourd’hui.

Du 15 mars au 18 avril, une soixantaine de partenaires du festival : salles urbaines, communes rurales, théâtres, opéra, lieux patrimoniaux… accueillent les artistes de SPRING 2018. Le festival, à travers 50 spectacles (dont 9 créations) permet de découvrir la richesse de la création circassienne contemporaine qui s’ouvre sur de multiples disciplines artistiques comme la danse, le théâtre, la musique ou les arts plastiques.

SPRING 2018 est un festival orchestré par " la Plateforme " qui réunit les 2 Pôles Cirque en Normandie que sont La Brèche à Cherbourg-en-Cotentin et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Écoutez Yveline Rapeau directrice de "la Plateforme" présenter l’édition 2018 de Spring en Normandie :

Né en 2010 SPRING le festival qui se déroulait à l'origine dans la Manche couvre désormais toute la Normandie. Son histoire et l’évolution des nouvelles formes de cirque sont à découvrir en écoutant les chroniques de Lionel Robin en compagnie d’ Yveline Rapeau : Fier de mon 50, histoire et patrimoine

Le programme de SPRING 2018 dans la Manche :

Jeudi 15 mars - 20h30 au Théâtre Municipal de Coutances

Piano sur le fil : Concert-cirque / dès 6 ans

Durée : 1h30 - Tarif : de 10 € à 18 €

Vendredi 16 mars - 21h à La Brèche de Cherbourg-en-Cotentin

Optraken : Acrobatie / dès 7 ans

Durée : 1h15 - Tarif : de 7,5 € à 21,5 €

Vendredi 16 mars - 19h au Vox, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin

Jeunesse : Théâtre et cirque / dès 6 ans

Durée : 1h30 - Tarif : de 7,50 à 21 €

Jeunesse par la Compagnie Les Attentifs

Samedi 17 mars - 20h30 à La Brèche de Cherbourg-en-Cotentin

Optraken : Acrobatie / dès 7 ans

Lieu : Durée : 1h15 - Tarif : de 7,5 € à 21,5 €

Dimanche 18 mars - 16 h à l’Espace Culturel de la Hague à Beaumont-Hague

All the fun : Jonglage / dès 9 ans

Durée : 1h - Tarif : de 4 à 10 €

Mardi 20 mars - 20h30 à La Brèche de Cherbourg

Humanoptère : Jonglage / dès 10 ans

Durée : 1h - Tarif : de 6 à 16 €

Mercredi 21 mars - 19h sur la Place J. Hébert à Cherbourg

Le paradoxe de Georges : Solo magique dans le camion-chapiteau de Yann Frisch / dès 10 ans

Durée : 1h - Tarif : Cherbourg : de 7,50€ à 21€

Jeudi 22 mars - 18h30 et 21h – 2 représentations Place J. Hébert à Cherbourg

Le paradoxe de Georges : Solo magique dans le camion-chapiteau de Yann Frisch / dès 10 ans

Durée : 1h - Tarif : de 7,50€ à 21€

Vendredi 23 mars - 18h30 - 21h – 2 représentations Place J. Hébert à Cherbourg

Le paradoxe de Georges : Solo magique dans le camion-chapiteau de Yann Frisch / dès 10 ans

Durée : 1h - Tarif : de 7,50€ à 21€

Le paradoxe de Georges spectacle de Yann Frisch

Vendredi 23 mars - 20h30 - L'Archipel Granville

As heavy as it goes : Manipulation d’objets/ dès 10 ans

Durée : 50min - Tarif : de 7€ à 17€

Samedi 24 mars - 20h30 au Théâtre des Miroirs de La Glacerie

Santa Madera : Roue cyr / dès 6 ans

Durée : 1h -Tarif : de 8 à 12 €

Dimanche 25 mars - 14h30 à La Brèche de Cherbourg

Capuche : Cirque danse et marionnette

Dimanche 25 mars - 10h et 17h30 à La Brèche de Cherbourg

Moi, une petite histoire de la transformation : Cirque / dès 7 ans + photo

Durée : 45 minutes - Tarif : de 4.50 à 8 €

Cille LANSADE et Jean-Benoît MOLLET de la Compagnie Anomalie

Mardi 27 mars - 20h30 - Espace Culturel Louis Costel à Saint-Sauveur-Lendelin

Dois : Acrobatie et tir à l’arc / dès 8 ans

Durée : 1h - Tarif : de 4 à 9 €

Mercredi 28 mars - 20h30 à l’Espace Culturel des Pieux

Fenêtres : Trampoline / dès 8 ans

Durée : 1h40 -Tarif : de 6.5 € à 21.5 €

Fenêtres par la Compagnie les mains les pieds et la tête

Jeudi 29 mars - 20h30 au Théâtre de Saint-Lô

Tesseract : Équilibre / dès 7 ans

Durée : 55 Minutes - Tarif : de 8 à 16 €

Jeudi 29 mars - 20h30 - Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin - Le Vox

Au galop ! Théâtre et cirque / dès 14 ans

Durée : 1h15 -Tarif : de 6,5 € à 21,5 €

Jeudi 29 mars - 20h30 à l’Espace Culturel des Pieux

Barons Perchés : Trampoline / dès 8 ans

Durée : 1h40 - Tarif : de 6.5 € à 21.5 €

Jeudi 29 mars - 20h30 - Espace Culturel de Brécey

Dois : Acrobatie et tir à l’arc / dès 8 ans

Durée : 1h - Tarif : de 4 à 9 €

Vendredi 30 mars - 20h30 - La Brèche de Cherbourg-en-Cotentin

Circus Remix : Cirque radiophonique / dès 8 ans

Durée : 2h avec entracte – Tarif : de 7,50€ à 21€

Samedi 31 mars - 20h30 - La Brèche de Cherbourg

Circus Remix : Cirque radiophonique / dès 8 ans

Durée : 2h avec entracte – Tarif : de 7,50€ à 21€

Samedi 31 mars - 20h30 - Espace Culturel des Pieux

Dois : Acrobatie et tir à l’arc / dès 8 ans

Durée : 1h - Tarif : de 4 à 9 €

Luis Sartori et Pedro Sartori do Vale

SPRING 2018 - infos pratiques

Pour réserver vos places, contactez la billetterie de la salle accueillant le spectacle ou rendez-vous sur leurs billetteries en ligne.

Les salles de spectacles qui accueillent SPRING 2018 dans la Manche

Tout le programme du Festival des Nouvelles Formes de Cirque en Normandie est sur le site de SPRING 2018