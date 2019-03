SPRING le festival des nouvelles formes de cirque en Normandie - Edition 2019

SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est coordonné par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie: La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf avec 60 partenaires sur tout le territoire normand.

SPRING est le seul festival de cirque contemporain à l’échelle d’une région. Durant cinq semaines, une soixantaine de partenaires (lieux culturels et communes) s’accordent pour porter haut et fort les couleurs du cirque d’aujourd’hui avec de la danse, du théâtre, de la musique, des arts plastiques...

14 CRÉATIONS:

Lazare Merveilleux Blizzard Concept – Antoine Terrieux

The good place – Le peep show des Marcel’s Marcel et ses drôles de femmes

Louées soient-elles Iñaki Encina Oyón / David Bobée

Interprète Cheptel Aleïkoum – Maxime Mestre

Les métamorphoses du cercle Ensemble Cairn

Der Freischütz Laurence Equilbey / Cie 14:20

Spiegel Im Spiegel Quintijn Ketels

Ouverture Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel x Deux Boules Vanille x La Colonie de Vacances

Les murmures ont des oreilles Dylan Foldrin et quentin Thiollier

L’errance est humaine Cie BAL / Jeanne Mordoj

Le Bestiaire d’Hichem Cie BAL / Jeanne Mordoj

Red Haired Men Alexander Vantournhout

Monstro Collectif sous le manteau

Willy Wolf La Contrebande

2 PARCOURS D’ARTISTES:

Raphaëlle Boitel – Cie l’Oubliée avec 5ème Hurlants, La chute des anges et La bête noire

Fanny Soriano – Cie Libertivore avec Fractales et Hêtres et Phasmes

2 WEEK-END FAMILY FUN DAYS:

2 week-end où se croisent spectacles professionnels et spectacles créés par les ateliers de pratique en amateurs qui vont jouer dans les deux Pôles cirque pour la première fois. Des ateliers de pratique sont également proposés aux spectateurs.

1 SOIRÉE-PARCOURS CIRQUE ET PATRIMOINE:

Monuments en mouvement / Centre des monuments nationaux

Abbaye du Mont-Saint-Michel

Château de Carrouge

