Le STUDIO International Vanina Mareschal, école de théâtre, de cinéma et de comédie musicale ouvre ses portes à Aix-en-Provence et propose plusieurs stages de comédie musicale pour tous les âges. France Bleu Provence est partenaire.

Du 10 au 28 juillet le STUDIO International Vanina Mareschal propose des cours de chant, danse et théâtre qui se passeront dans l’espace de l’école, 11 Rue Louise Colet – Galice Mirabeau (proche du centre-ville). Trois formules sont proposées : 30 heures pour les adultes (du lundi au vendredi – de 10h à 13h et de 14h à 17h), 15 heures pour les adolescents (de 14h à 17h) et le stage de 10 heures destiné aux enfants à partir de cinq ans, afin de les faire danser, chanter et interpréter leurs dessins animés préférés.

Le Roi Lion, Dirty Dancing, La Belle et la Bête, Grease ...

Le public aura l’occasion de découvrir l’univers de grandes productions de comédies musicales américaines, adaptés en français, comme Le Fantôme de l’Opéra, Le Roi Lion, Dirty Dancing, La Belle et la Bête, Chicago ou Grease.

Stage de comédie Musicale à Aix en Provence - école Le Studio - Juillet 2017

La rentrée des élèves du STUDIO International Vanina Mareschal, pour la formation professionnelle complète, pré-formation professionnelle et les cours loisirs sur Aix-en-Provence, sera en septembre.