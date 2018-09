Stars & Métiers, les grands prix de l'artisanat en Nouvelle-Aquitaine, avec l'annonce des différents lauréats de la région du 20 septembre au 6 novembre.

Stars & Métiers est un concours co-organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques Populaires. Ces prix sont destinés à promouvoir l’excellence et l’innovation dans l’artisanat en Nouvelle Aquitaine. Par l'intermédiaire de 4 prix "Prix entrepreneur", "Prix responsable", "Prix exportateur", "Prix innovation", Stars & Métiers récompensent ainsi la capacité de l’entreprise artisanale à s’adapter à un environnement en mutation permanente et à se projeter et à se développer de manière exemplaire.

Les cérémonies de remises des prix Stars et métiers en Nouvelle-Aquitaine

Corrèze / Brive à l'espace Cahroune le 20 septembre

/ Brive à l'espace Cahroune le 20 septembre Haute-Vienne / Boisseuil au Pôle de Lanaud le 27 septembre

/ Boisseuil au Pôle de Lanaud le 27 septembre Dordogne / Périgueux au Centre de la Communication le 2 octobre

/ Périgueux au Centre de la Communication le 2 octobre Deux-Sèvres / Parthenay au Campus des Métiers le 4 octobre

/ Parthenay au Campus des Métiers le 4 octobre Creuse / Aubusson à la Cité de la tapisserie le 9 octobre

/ Aubusson à la Cité de la tapisserie le 9 octobre Landes / Mont-de-Marsan au Stade Montois le 11 octobre

/ Mont-de-Marsan au Stade Montois le 11 octobre Charente Maritime / La Rochelle au Forum des Pertuis le 25 octobre

/ La Rochelle au Forum des Pertuis le 25 octobre Charente / Soyaux à l'espace Henri Matisse le 30 octobre

/ Soyaux à l'espace Henri Matisse le 30 octobre Pyrénées Atlantiques / Pau au Palais des Sports le 31 octobre

/ Pau au Palais des Sports le 31 octobre Gironde / Bordeaux au siège de la Banque Populaire le 6 novembre

A l'issue de chaque cérémonie, France Bleu vous proposera des portraits de ces entrepreneurs récompensés. Interviews et vidéos à retrouver sur nos antennes, site web et réseaux sociaux.