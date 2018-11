SUIVEZ EN DIRECT VIDEO, le défilé de la Saint-Nicolas à Nancy

Nancy, France

Du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019, les fêtes de la Saint-Nicolas battent leur plein à Nancy. Marchés de Noël, patinoire, expositions, grande roue, illuminations, concerts, spectacles, ateliers, animations... pour des moments de magie et d'émerveillement. En invité d'honneur, le Japon, avec ses arts, ses traditions, sa musique.

Suivez en direct vidéo le défilé de la Saint-Nicolas avec France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine

France Bleu Lorraine et France 3 Lorraine s'associent pour vous faire vivre le point d'orgue de ces festivités : le grand défilé de chars de la Saint-Nicolas, le samedi 1er décembre 2018. Plus de 50 fanfares et compagnies avec leur bestiaire imaginaire et fantastique, leurs installations volantes, poétiques et lumineuses, défileront à partir de 18h au départ de la place Carnot pour rejoindre l'écrin de la place Stanislas. A la fin du défilé, Saint-Nicolas saluera la foule depuis le balcon de l'Hôtel de Ville.

Jérôme Prod'Homme pour France Bleu Lorraine et Aurélie Renard pour France 3 Lorraine sont au coeur de l'évènement pour vous faire vivre en direct vidéo la magie de Saint-Nicolas. Rendez-vous à 18h30 sur les pages Facebook de France 3 Lorraine et France Bleu Lorraine.

Et si vous ratez notre direct, vous pourrez revoir les images ici même en replay ou regarder France 3 Lorraine qui vous propose de revoir le défilé sur son antenne le dimanche 2 décembre à 20h25.