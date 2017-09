Suivez la route des saveurs Drôme-Ardéchoises avec France Bleu

France Bleu Drôme Ardèche sur le parcours du Rallye Gastronomique qui donne le coup d'envoi de Valence en Gastronomie Festival

Samedi, entre 10h et 12h30, avec Matthieu Bardin, suivez le premier Rallye Gastronomique en direct du "PC course" situé à la Cité du Chocolat de Tain-l'Hermitage. Avec ses invités, il évoquera les saveurs et savoir-faire qui rendent notre région si délicieuse : Franck Vidal de Valrhona, Marie Josée Faure directrice de Terres de Syrah, le sommelier

Christophe Santos ou encore, Jacques Pivard qui commercialise le célèbre four à bois le Panyol.

Jean Bernard Catella, notre reporter, sera également sur le parcours avec des interventions dès 9h depuis la nougaterie Chabert et Guillot, à Montélimar, Drôme Cailles à Montoison, La Brasserie de la lune, à Chabeuil et les vins de Jean-Luc Colombo à Cornas.