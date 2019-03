Suivez le guide au parc du Marquenterre

Par Patrick Vincent, France Bleu Picardie

Du 25 au 28 mars sur France Bleu Picardie suivez le guide avec Patrick Vincent et Philippe Carruette ornithologue et responsable du service animation au parc du Marquenterre. Appelez le 03 22 92 58 58 de 11h à midi pour jouer en direct et gagner des cadeaux.