Le 86è Rallye Monte-Carlo, organisé par l'Automobile Club de Monaco, se déroule du 22 au 28 janvier 2018. Suivez les épreuves spéciales et écoutez France Bleu Provence pour les restrictions de circulation.

Jeudi 25 janvier

Au programme de cette première étape nocturne, deux épreuves spéciales (ES) disputées dans les Alpes-de-Haute-Provence.

départ du jour 1 "Monaco - Gap" depuis la place du Casino de Monaco à 17h50

ES1 : Thoard - Sisteron à 21h43 (36,69 km via Le Castellard, Authon et St-Geniez) disputée dans ce sens pour la toute première fois en WRC

à 21h43 (36,69 km via Le Castellard, Authon et St-Geniez) disputée dans ce sens pour la toute première fois en WRC ES 2 : Bayons - Breziers à 22h51 (25,49 km via Turriers et Bellaffaire)

ES1 Thoard - Sisteron - IGN / ACM

ES 2 - Bayons - Bréziers - IGN / ACM

Vendredi 26 janvier

Direction le sud de Gap pour le 2è jour de course disputé sur les trois départements des Hautes-Alpes, de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence. 150 kilomètres chronométrés pour cette journée, la plus éprouvante du rallye avec sa boucle de trois épreuves spéciales éloignées géographiquement et à parcourir à deux reprises.

Départ du jour 2 "Gap - Gap" à 8h

ES3 : Vitrolles - Oze à 8h51 (26,72 km via Barcillonnette, Esparron et Châteauneuf-d'Oze)

à 8h51 (26,72 km via Barcillonnette, Esparron et Châteauneuf-d'Oze) ES4 : Roussieurs - Eygalayes à 10h04 (30,54 km via Chauvac, Villebois-les-Pins et Laborel)

à 10h04 (30,54 km via Chauvac, Villebois-les-Pins et Laborel) ES5 : Vaumeilh - Claret à 11h37 (15,18 km via Sigoyer et Melve)

à 11h37 (15,18 km via Sigoyer et Melve) ES6 : Vitrolles - Oze à 13h58 (26,72 km via Barcillonnette, Esparron et Châteauneuf-d'Oze)

à 13h58 (26,72 km via Barcillonnette, Esparron et Châteauneuf-d'Oze) ES7 : Roussieux - Eygalayes à 15h11 (30,54 km via Chauvac, Villebois-les-Pins et Laborel)

à 15h11 (30,54 km via Chauvac, Villebois-les-Pins et Laborel) ES8 : Vaumeilh - Claret à 16h44 (15,18 km via Sigoyer et Melve)

ES3 - ES6 Vitrolles - Oze - IGN - ACM

ES4 - ES7 Roussieux - Eygalayes - IGN - ACM

Vaumeilh - Claret - IGN - ACM

Samedi 27 janvier 2018

Cap au nord de Gap pour le 3è jour de course entre l'Isère et les Hautes-Alpes, et retour à Monaco en début de soirée.

Départ du jour 3 "Gap - Monaco" à 6h57

ES9 : Agnières-en-Dévoluy - Corps à 8h08 (29,16 km via St-Disdier, Monestier-d'Ambel et le barrage du Sautet)

à 8h08 (29,16 km via St-Disdier, Monestier-d'Ambel et le barrage du Sautet) ES10 : St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve à 9h16 (16,87 km via Ancelle et Moissière)

à 9h16 (16,87 km via Ancelle et Moissière) ES11 : Agnières-en-Dévoluy - Corps à 11h57 (29,16 km via St-Disdier, Monestier-d'Ambel et le barrage du Sautet)

à 11h57 (29,16 km via St-Disdier, Monestier-d'Ambel et le barrage du Sautet) ES12 : St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve à 13h08 (16,87 km via Ancelle et Moissière)

à 13h08 (16,87 km via Ancelle et Moissière) ES13 : Bayons - Breziers à 16h09 (25,49 km via Astoin, Turriers, Bellaffaire et Les Jacobs)

ES9 - ES11 Agnières-en-Dévoluy - Corps - IGN - ACM

ES10 - ES12 : St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve - IGN - ACM

ES13 : Bayons - Bréziers - IGN - ACM

Dimanche 28 janvier 2018

Quatre chronos totalisant 63,98 km sont à disputer en ce dernier jour de course, sans assistance, dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes.

Départ du jour 4 "Monaco - Monaco" à 7h19

ES14 : La Bollène-Vésubie - Peira Cava à 9h02 (18,41 km via le Col de Turini)

à 9h02 (18,41 km via le Col de Turini) ES15 : La Cabenette - Col de Braus à 9h08 (13,58 km via le Col de l'Orme et le Col de l'Ablé)

à 9h08 (13,58 km via le Col de l'Orme et le Col de l'Ablé) ES16 : La Bollène-Vésubie - Peira Cava à 11h15 (18,41 km via le Col de Turini)

à 11h15 (18,41 km via le Col de Turini) ES17 : La Cabenette - Col de Braus à 12h18 (13,58 km via le Col de l'Orme et le Col de l'Ablé)

ES14 - ES16 : La Bollène-Vésubie - Peïra Cava - IGN - ACM

ES15 - ES17 : La Cabanette - Col de Braus - IGN - ACM

Retrouvez l'ensemble des cartes du parcours sur le site de l'événement.

Consignes de sécurité et charte du spectateur responsable

Le stationnement de tout véhicule est interdit sur la route des épreuves spéciales ainsi que de part et d’autre de l’axe privatisé.

Les spectateurs ne peuvent plus pénétrer dans les épreuves spéciales ni se déplacer dans celles-ci, sur la route ou sur les accotements, 30 minutes avant le départ du 1er concurrent et jusqu’à la fin de l’épreuve.

Les spectateurs ne sont autorisés que dans les seules zones réservées au public et balisées par du filet vert ou de la rubalise verte. Ces zones sont toujours en surplomb d’au minimum 1,50 m et hors de la trajectoire des concurrents. En dehors de ces zones, les spectateurs sont interdits.

Dispensez vous de faire sur le terrain d’autrui, ce que vous ne tolèreriez pas chez vous (feux, coupes de bois, dépôts d’ordure...)

Veillez au bon placement et au bon comportement de vos accompagnants.

Respectez les consignes de sécurité - AMC

