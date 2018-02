Mercredi 14 février participez à une soirée VIP au Pathé Cap Sud et partez en amoureux au Portugal

Cette semaine France bleu Vaucluse en partenariat avec le cinéma Pathé Cap Sud, vous offre la plus belle des Saint Valentin.

Jouez avec nous maintenant pour une soirée VIP au Pathé Cap Sud, le mercredi 14 Février.

Vous jouez, vous passez à l’antenne et vous gagnez vos invitations pour deux en amoureux.

Déroulement de la soirée :

Au Pathé Cap Sud , à votre arrivée vous passerez sur le tapis rouge, on vous prend en photo sur notre photocall comme pour les stars, cocktail de bienvenu avec nos caves partenaires, animations, et vous verrez le tout dernier volet de la saga : 50 nuances plus claires

Et à la fin de la soirée, un couple parmi vous partira immédiatement en voiture avec chauffeur pour vous envoler à l’aéroport de Marignane, pour un séjour de 4 jours en hôtel 4 Étoiles au cœur du quartier historique de Lisbonne et à quelques pas de la mer….

Venez en robe de soirée pour madame, costume pour monsieur – prenez votre passeport et votre valise – le mercredi 14 février à 23 h – vous partez peut être à Lisbonne…

L’HÔTEL :

Affichant une décoration à thème basée sur les carreaux portugais, le My Story Hotel Ouro occupe un bâtiment du XVIIIe siècle au coeur du quartier historique de Baixa de Lisbonne. Dotées d'une tête de lit dorée, toutes les chambres climatisées disposent d'une salle de bains privative, d'une télévision connectée, d'une connexion Internet gratuite, d'un coffre-fort et d'un minibar. Les berges du Tage, à 400 mètres, offrent le cadre idéal pour déguster un verre sur une terrasse d'été tout en admirant le coucher du soleil. L'ascenseur de Santa Justa est accessible en moins de 5 minutes à pied depuis l'hôtel.La station de métro Baixa/Chiado se trouve à quelques pas du My Story Hotel Ouro et la gare du Rossio, à 5 moins de minutes de marche.

NOS PARTENAIRES :

