Play Sun Ra

Thomas de Pourquery : Sax alto et soprano, chant, direction, arrangements

Laurent Bardainne : Sax ténor et baryton, percussions, chœurs

Fabrice Martinez : Trompette, bugle, tuba, chœurs

Arnaud Roulin : Synthétiseurs, piano CP 70

Frederick Galiay : Basse , électronics

Edward Perraud : Batterie, électronics

Production : 3D Family

Saxophoniste génial, Thomas de Pourquery participe à de nombreuses créations. Il joue avec les jazzmen les plus talentueux - Andy Emler, Eric Legnini (qui s'est produit à l'Aghja en 2010) - et initie des aventures artistiques extraordinaires. C'est bien son audace, voire sa douce folie qui lui font reprendre le répertoire cosmique de Sun Ra. Cet hommage à Herman Poole Blount dit Sun Ra faillit ne pas voir le jour puisque quelque jours avant l'enregistrement, l'ordinateur et le disque dur qui contenaient tous les arrangements de Pourquery furent volés. La mémoire et le moral de ce dernier flanchent, il s'apprête à tout abandonner. Dans un éclair d'inconscience, il décide de réécouter Sun Ra, s'enferme jusqu'à l'ivresse durant deux jours, les oreilles plongées dans les galaxies, vortex et systèmes solaires du grand Sun, Enfant de Vénus... Miracle ! Au sortir de ce week-end, il constate qu'il vient de noter sur un bout de papier douze morceaux, douze autres que ceux prévus avant son cambriolage. Sa vie réapparaît à travers eux. Le projet s'appellera Supersonic. Thomas de Pourquery réunit six musiciens exceptionnels d'horizons aussi divers et riches que sont les styles abordés par Sun Ra : jazz (Megaoctet, Sacre du Tympan, ONJ,...), de l'électro-rock (Poni Hoax, Paris) ou du drum&bass (Big). Six artistes qui partagent le même amour de la transe, de la mélodie et de l'improvisation.