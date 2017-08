Sur l’hippodrome de Vitteaux, les joies et drames des courses hippiques

L'hippodrome côte-d'orien de Vitteaux a vécu ce 8 août sous le soleil sa deuxième et dernière journée de courses de l’année. Après un premier rendez-vous le 9 juillet, sept courses étaient au programme, quatre de trot attelé et trois de plat.

La foule se presse devant les guichets. Chacun a en main le programme des courses, et analyse de son mieux les chances de chaque concurrent. Gérard est un Dijonnais habitué des lieux. Il vient depuis quinze ans, et s’autorise un budget d’une quarantaine d’euros. Il mise selon son intuition : « J’ai vu qu’il y avait un cheval allemand, et je me suis demandé ce qu’un cheval allemand venait faire à Vitteaux. Alors je vais parier sur lui, on ne sait jamais ». Toutefois il reconnaît qu’il ne gagne pas souvent. Mais il ajoute aussitôt que, pour lui, l’essentiel c’est de voir des chevaux et des gens, de discuter avec d’autres passionnés.

La première course vient à peine de se terminer que les spectateurs refluent depuis les gradins en direction des guichets pour parier de nouveau. Sylvain Vuillaume est ici pour passer un bon moment, mais aussi pour affaires. Il est éleveur de chevaux à Marmagne, et si aucun de ses équidés n’est engagé dans les courses du jour, il envisage de rencontrer des entraîneurs à la recherche de jeunes chevaux. Ce type de cheval, c’est d’ailleurs la spécialité de la piste côte-d’orienne, selon Brigitte Sauvadet, présidente de la Société des courses de Vitteaux. « L’arrivée est en descente, ce qui facilite le travail des jeunes chevaux, et c’est prisé par les écuries »

Chute sans gravité d'un jockey, son cheval gravement blessé euthanasié

Dans quelques instants, le cheval numéro 6 trébuchera et se brisera un membre. Il sera euthanasié. © Radio France - Jacky Page

Un des chevaux ne rentrera pas dans son écurie alsacienne à Wissembourg. Victime d'une fracture ouverte, il a été euthanasié. Son propriétaire, Bernard Recher, est ému : « Je l’avais depuis deux ans, et même si ce n’était pas un phénomène, je n’aime pas perdre des chevaux ». Il pense que son cheval a trébuché dans un trou en plein galop. Désarçonné, le cavalier est tombé de façon spectaculaire mais sans dommage. Sa monture en revanche y a laissé la vie.

Demande renouvelée pour obtenir une troisième journée de courses

Chaque fois que la piste résonne sous le martèlement des sabots, Vitteaux et ses environs profitent d'une fête hippique mais aussi des retombées économiques, précise Brigitte Sauvadet. « Les entraîneurs et éleveurs qui viennent de l’étranger s’installent dans les gîtes et chambres d’hôtes des environs. Les commerçants locaux travaillent pour les courses, le maréchal-ferrant est du coin. Il y a des retombées significatives. »

Elle souhaiterait donc pouvoir ajouter une troisième journée de courses à son calendrier, et dépose chaque année une demande en ce sens auprès de la Fédération. En attendant, il faudra attendre l'été 2018 pour assister aux prochaines courses de Vitteaux.