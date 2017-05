Surprise: Le cirque Bouglione en tournée en Normandie

Pour ses 170 ans, la famille Bouglione emmène ses meilleurs numéros en tournée !

Au Cirque Bouglione, les spectacles enchanteurs se suivent mais ne se ressemblent jamais. C’est la règle d’or !

Découvrez les éléphants, les acrobates, les fauves et bien plus encore en tournée... Surprise , c'est le nom du spectacle de la tournée 2017/2018 au Havre du 5 au 8 mai et à Rouen du 19 au 21 mai.

*Pour prolonger la fête, attablez-vous au café du cirque !

*

Café du cirque Bouglione

Dans cette ancienne roulotte, statuettes en bronze, vitraux d'origine et piano vous offriront une véritable plongée dans l'univers du cirque d'antan.

En cuisine, le chef servira des assiettes empreintes de tradition italienne et de saveurs oubliées, rehaussées d’une pointe d’originalité.