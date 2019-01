Suzane fait une entrée fracassante dans le paysage musical français. Celle qui se définit elle-même comme une "conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro" impressionne et ne cesse de surprendre avec ses textes ciselés et ses mélodies imparables.

Nouvelle scène Electro/Chanson

Suzane : Chant, claviers

Flavien Cerisier : Son

Production : W Spectacle

Suzane pratique la danse classique au Conservatoire pendant quinze ans, et se passionne pour la chanson à texte (Brel, Piaf, Barbara ou même Renaud). Jusqu'au jour où elle envoie tout valser. Exaspérée par les diktats qu'impose la danse à haut niveau, la discipline aveugle et les sacrifices personnels, elle arrête la danse et prend un job de serveuse. Elle découvre l'univers de la nuit, ses clubs et sa musique électro. C'est une révélation qui lui permet de donner corps à son projet artistique : Suzane sera une artiste électro, avec la danse comme élément central - une danse déstructurée bien éloignée de celle qu'elle a apprise plus jeune - sans ne rien sacrifier de son amour pour les mots. Ainsi, comme s'amuse à le dire un ami journaliste de Madame Figaro : "c'est un peu comme si la chanteuse de Montmartre rencontrait DJ Snake". Suzane écrit, compose, publie une série de clips et de singles, articulée avec ses débuts sur scène ici et là, tant sur des scènes découvertes, qu'en première partie de projets déjà confirmés. Son premier album sort à l'automne 2018. Suzane s'est par ailleurs entourée de Nicolas Huchard (danseur de Christine and The Queens notamment) afin de structurer ses chorégraphies, très présentes dans ses clips, et dans son spectacle. Suzane, c'est un mélange d'électro-pop et de textes de variété française, à la manière d'Eddy de Pretto.