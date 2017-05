Tacots Expo à l'hippodrome de la Glacerie

Du 25 au 28 mai 2017, l'hippodrome de la Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin accueille la 2ème édition de Tacots Expo, un grand rassemblement de véhicules anciens.

Tacots Expo organisé tous les deux ans par le Comité des Fêtes de La Glacerie rassemble des véhicules anciens et/ou de collection. Véhicules de prestiges, sportifs, de luxe, mais aussi des tracteurs, motos, vélos et anciens véhicules de la Police Nationale, plus de 300 véhicules sont attendus. A noter, la participation de l’auto club les Vieilles Normandes de Condé sur Vire.

De nombreuses animations sont prévues lors de ce week-end de l'Ascension. Une bourse aux pièces détachées, le challenge des plus beaux véhicules de 20 ans et plus, un concert et un grand feu d’artifice le samedi soir. Des stands, des expositions, une tombola font de cet évènement, une fête conviviale et familiale. De très beaux lots sont à gagner: un kit main libre auto, un vélo électrique, une remorque et un scooter 50cc.

Tacots Expo 2017 à la Glacerie en pratique:

Hippodrome de la Glacerie à Cherbourg-en-Cotentin.

Ouverture tous les jours de 10h à 18h. Nocturne le samedi 27 jusqu'à 23h avec concert et feu d'artifice. Buvette et restauration sur place.

Tarif entrée : 6€ (gratuit -12 ans)