Tamerville, France

Tam’Rando 2018 est organisée au profit de l’association OPPH - Onde Positives Pour l’Hyperinsulinisme - une maladie rare qui touche les enfants (1 cas sur 50 000). Cette maladie est due à un dysfonctionnement du pancréas et entraîne une sécrétion excessive d’insuline. L’hyperinsulinisme du jeune enfant est la cause la plus fréquente des hypoglycémies qui peuvent entrainer des convulsions, un coma et des retards psycho-moteurs.

Pour en savoir plus sur cette maladie : le site de l’OPPH

Le programme de Tam’Rando 2018 :

Tam’Rando propose des parcours pour tous les niveaux, de la randonnée familiale au circuit pour sportifs aguerris.

Les parcours Vtt - Engagement 5 €

- 52 km, départ à 8 h 30

- 39 km, départ à 8 h 45

- 24 km, départ à 9 h00

- 6 km, parcours familial, départ à 10 h 30

Les parcours Trail - Engagement 5 €

- 18 / 22 km départ à 9 h 30

- 12 km départ à 9 h 45

- 6 / 8 / 10 km, parcours familial, départ à 10 h

Les parcours Marche - Engagement 3 €

- 18 km départ à 9 h 30

- 12 km départ à 9 h 45

- 8 / 10 km départ à 10 h

- 6 km départ à 10 h 30, parcours familial accessible aux poussettes et fauteuils.

Tam’Rando 2018 en pratique :

Dimanche 2 septembre, rendez-vous à la salle communale de Tamerville. Les inscriptions se font sur place dès 7h00 et au minimum 1/2 avant le départ de votre parcours. La participation est gratuite pour les moins de 10 ans.

A noter : Des ravitaillements sont prévus sur les parcours, une boisson vous est offerte à l'arrivée et un café au départ. Restauration possible sur place.

Contacts et renseignements :

- 06 89 63 36 89

- 06 35 96 53 60

Suivez l’actualité de Tam Rando sur leur Facebook : Tam'Rando