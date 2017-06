Tamazgha : Festival de musique Berbères à Marseille

France Bleu Provence est partenaire de la douzième édition du festival Tamazgha le vendredi 23 et samedi 24 juin à partir de 22 h au théâtre de la sucrière à Marseille.

Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival Tamazgha se déroule selon un concept d’expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands. Le festival illustre depuis sa création en 2006, la volonté de l’association de rendre la culture accessible à tous.

Une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.