Tango Pasión, la tournée 2019 avec France Bleu

Tango Pasión revient sur scène en France pour une tournée d'exception avec France Bleu !

Quand l’âme argentine rencontre la féérie de Broadway...

Tango Pasión est de retour en France après 3 000 représentations, 5 000 000 spectateurs et plus de 20 ans d'expérience à travers le monde !

Tango Pasión, c’est l’harmonie parfaite entre des danseurs fabuleux, des chants puissants et vibrants, la révélation de six couples prestigieux de tangueros, parmi les meilleurs au monde. Les pas croisés effectués à la perfection avec puissance, délicatesse et sensualité font le bonheur des amateurs du genre. Pour les moins initiés, Tango Pasión est une belle occasion de découvrir la richesse de cet univers passionnant.

