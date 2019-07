Rendez-vous jeudi 4 juillet pour découvrez les coulisses de la 6ème édition de Tarbes Chante 2019 sur France Bleu Béarn

Gagnez votre stage de pilotage sur le circuit de Pau-Arnos avec GTRO

Dimanche 16 juin, c'est la fête des pères ! Vous avez toujours rêvé de piloter une voiture de course et de prestige ? Pour être sûr de faire plaisir aux papas, France Bleu Béarn et l'école de pilotage GTRO vous offre votre baptême et votre stage de pilotage sur le circuit de Pau-Arnos.