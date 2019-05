Chaque année depuis 2015, le Grand Palais se transforme en temple de la gastronomie où 4 jours de dégustations, de rencontres avec les chefs, d’animations culinaires et d’ambiance festive vous attendent !

Vivez une expérience gastronomique inoubliable

Pendant 4 jours, venez découvrir les grands plats des chefs sous forme de mini bouchées dégustation dans leur restaurant éphémère aménagé pour l’événement au sein du Grand Palais.

Qu’ils soient étoilés, en vogue ou jeunes talents de demain, Taste of Paris accueille les chefs les plus en vue du moment pour vous offrir une expérience gastronomique inoubliable.

Faites votre marché

Taste of Paris, c’est également l’opportunité d’aller à la rencontre des artisans et producteurs qui viennent faire découvrir leurs produits d’exception.

Arrêtez-vous le temps d’une petite dégustation pour faire connaissance, en savoir plus sur ces produits et faire votre marché !

Taste of Paris est ouvert comme un restaurant avec deux sessions par jour : une session « journée » ( 11h30 – 16h ) et une session « soirée » ( 19h – 23h30 ). Les tickets sont valables pour une session, à la date et à l’heure indiquées sur le billet. Réservez vos billets

► En savoir + : le site internet de l’événement