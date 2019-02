TEDx à Montpellier avec France Bleu Hérault

La célèbre Place de la Comédie accueille son premier Tedx le jeudi 14 mars 2019 à la salle Jules Pagézy.

Innover et mieux vivre en 2019

TEDxPlaceDeLaComedie parle du monde de demain, votre monde et votre histoire. Les idées viennent de rêveurs, de penseurs et de chercheurs ; des personnes d’horizons différentes, mais qui partagent un point commun : la volonté d’améliorer notre quotidien. Avec la ferme intuition qu’innover dans sa vie demande de nouvelles manières de faire et d’agir, nous voulons partager avec vous toutes les clés pour mieux-vivre en 2019. Des histoires émouvantes, des connaissances

Organisé sur une après-midi et une soirée, l’événement vise à rassembler et à donner une plateforme à toutes les personnes intéressées par l’innovation et le monde de demain.

Ecoutez France Bleu Hérault et gagnez vos places pour assister aux conférences du jeudi 14 Mars 2019.

Des idées à partager

Le mouvement TED (Technology-Entertainment-Design) est une organisation à but non-lucratif. Une conférence TED rassemble une série d’intervenants pour de courtes présentations ( 4 à 18 minutes) visant chacune à présenter une idée ou un concept pour partager ses connaissances et sa vision.

Toutes les infos: