TEDxAix 2017 : Quels impActs pour mon idée?

France Bleu Provence est partenaire de TEDxAix, le 28 avril de 9h à 18h au centre de Congrès d'Aix en Provence. Une journée de découverte, d'ouverture et d'échange sur cette question: Quels impActs pour mon idée?

TEDxAix revient pour sa 3e édition le 28 avril prochain au Centre de Congrès d’Aix-en-Provence pour une journée événement ! Partage d’expériences, performances, découvertes et networking.

Quels ImpActs pour mon idée?

TEDxAix accueillera 19 personnalités de renommée internationale, porteurs d’idées qui vous bousculeront…Réunis autour du thème “Quels ImpActs pour mon idée ?”, ils auront 18 minutes maximum pour vous convaincre, vous étonnez, vous émouvoir…

Qu'est-ce que TED ?

TED, C'est l'abréviation de Technology, Entertainment et Design, trois univers qui façonnent et réinventent nos futurs. Créé en 1984 aux Etat-Unis, TED est une invitation à la découverte d'idées inspirantes mettant le savoir à la portée de tous. Avec plus de 2 200 conférences dans le monde et plus de 2 milliards de vues sur Youtube, ces conférences rencontrent un succès inégalé et témoigne de l'intérêt collectif pour ces nouvelles visions du monde dans des domaines aussi variés que la science, le design, les technologies, les affaires, l'environnement ou encore l'éducation et les arts.