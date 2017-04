Le pape de la tempérance au palais.

Pionnier de l’agriculture raisonnée, Pierre Rabhi passe vendredi 14 avril par Avignon.

Au Palais des Papes pour une soirée conférence autour du livre « La convergences des consciences ». A la base un abécédaire de « Adaptation » à « Vitesse et accélération ». Près de 120 entrées cernent la vie et la pensée de cet agroécologiste militant de la prise de conscience individuelle et des initiatives collectives de la société civile.

PIERRE_RABHI_1--NET Partager le son sur : Copier

Outre « La convergences des consciences », Pierre Rabhi évoquera également la parution de « Pour en finir avec la faim dans le monde », « Les semences un patrimoine vital en voie de disparition » deux livres qui inaugurent une nouvelle collection conçue avec Juliette Duquesne, autour de notre Terre en péril.

PIERRE_RABHI_2--NET Partager le son sur : Copier

La convergences des consciences est édité au « Passeur ». « Pour en finir avec la faim dans le monde », « Les semences un patrimoine vital en voie de disparition » sont publiés par les Presses du Chatelet.

Rencontre avec Pierre Rabhi vendredi 14 avril à 20H, Palais des Papes.

Réservations sur bleusafran.org

ou au 06 77 85 46 44.