Tempête Klaus 10 ans après : journée spéciale sur France Bleu Gascogne jeudi 24 janvier

Il y a 10 ans, la tempête Klaus causait d'énormes dégâts dans les Landes. France Bleu Gascogne tend son micro aux landais qui ont vécu ce tragique événement avec une journée spéciale jeudi 24 janvier.

En Janvier 2009, la tempête Klaus a ravagé toute notre région : routes coupées par les nombreuses chutes d'arbres, pas d'électricité et pas de téléphone. Il y a 10 ans, France Bleu Gascogne vous avait informé et donné la parole jour et nuit. Quels souvenirs gardez vous de cet évènement ? Nous vous proposons une journée spéciale "Tempête Klaus, 10 ans après" ce jeudi 24 janvier où nous vous donnons la parole en direct. A retrouver également dès ce lundi 21 janvier différents reportages avec les acteurs et témoins ce cet événement.