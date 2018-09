RDV à Comines, Deûlémont, Lompret, Marquette-lez-Lille, Quesnoy-sur-Deûle, Verlinghem et Wambrechies pour découvrir le terroir ! VISITES DE FERMES, MARCHE DES SAVEURS, REPAS A LA FERME ET BALADES A VÉLO ET A PIED,un programme famille pour ce week-end.

Terroir en Fête : Des communes du SIVOM Alliance Nord-Ouest de Lille qui se donnent à vous ce weekend-end !

Fermes ouvertes, balades, visite chez les artisans, et soirée Campagne gourmande à Quesnoy-sur-Deûle

Au menu, du local et du savoureux, RDV samedi dès 18h30 à la salle Festi’val pour une soirée festive sous le signe du terroir. Des artisans en Or (dont le traiteur Duthoit, célèbre pour son boudin) et les agriculteurs du panier vert se mobilisent pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits ! Vous pourrez aussi découvrir tout le week-end le mohair quesnoysien et le dimanche, la ferme d’Anaïs et l’AMAP du cœur joyeux. Les artisans ouvrent également leurs portes. La brasserie Hardy, le fou du grain et le traiteur Duthoit proposent des visites guidées le samedi. Enfin place à la nature et aux champs : marche sportive, randonnée aux champs, randonnée sonore, beaucoup de promenades sont programmées le dimanche au départ de la halte nautique !

Fermes ouvertes, balades, marché des saveurs et barbecue à la ferme à Comines

Le samedi 8, Vous pourrez découvrir la production d’escargots chez Lesaffre, les canards de la Lys, la ferme de la Gontière et la ferme de la Blanche Bannière. Le dimanche 9, tout se passera au cœur de cette ferme, située au 1711 chemin de la blanche Bannière. Elle accueillera de nombreuses animations de 10 h à 18h. Une quinzaine d’artisans locaux dont plusieurs artisans en Or seront présents pour nous faire découvrir leurs produits, et le Halot- chêne vert proposera des balades. Eric Parent, le traiteur allumera le barbecue (pensez à réserver)... Les jeux flamands agrémenteront la journée ! Et André Leroy, l’agriculteur nous fera découvrir la ferme et son métier avec passion !

A Verlinghem, un Vélo-Apéro, le dimanche matin !

Le syndicat agricole et la ville proposent sur inscription une balade à vélo suivie d’un apéritif découverte de la ferme ! Dimanche à 10h, c’est sympathique et gratuit !

A voir aussi : Les établissements Nicolas le dimanche à Deûlémont, La pépinière Delattre le samedi à Lompret, Le GAEC des trois clochers le samedi à Marquette-lez-Lille, l’AMAP la fée des champs et Talents de ferme le samedi et dimanche à Wambrechies ainsi que la brasserie Habert le samedi.

Toutes les infos + ICI sivom-alliance-nord-ouest.fr/