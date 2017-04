France Bleu Provence est partenaire de Charles Atlas TESSERACT une oeuvre de danse média présentée par Triangle France et Marseille Objectif DensE. Du 13 avril au 23 juillet, vernissage le 12 avril à partir de 18h à la Friche de la Belle de Mai.

Triangle France et Marseille objectif DansE s’associent pour présenter la première exposition de l’œuvre de Charles Atlas TESSERACT [square]. Première œuvre de « danse média » réalisée par l’artiste depuis dix ans, ce film radical, en trois dimensions, fait suite à un intense travail de recherche technique et artistique mené depuis plusieurs années à EMPAC, Troy, NY.

Le tesseract est un objet mathématique en quatre dimensions qu’il nous est impossible de visualiser en tant qu’habitants d’un monde en trois dimensions. Nous pouvons imaginer l’hyperspace dans les écrits de science-fiction ou lire des publications de physique traitant du continuum espace-temps, mais qu’en est il d’une expérience physique et visuelle de cet espace temps et de ce mouvement ? Le tesseract, qui donne son titre au tour de force esthétique réalisé par Charles Atlas avec cette nouvelle œuvre, est une des figures géométriques extra-dimensionnelles les plus fréquemment évoquées dans la sphère culturelle littéraire et cinématographique. Elle est devenue un symbole de la capacité d’expansion de l’imagination humaine vers d’autres dimensions.

Œuvre de science-fiction en six chapitres, TESSERACT [square] traverse une série de mondes hybrides et imaginaires. Chaque environnement associe un décor, une chorégraphie et des mouvements de caméra spécifiques, pensés de façon à englober les pas de deux et les ensembles conçus et interprétés par Rashaun Mitchell et Silas Riener, deux des danseurs les plus brillants de la dernière itération de la compagnie de danse de Merce Cunningham. Filmées avec une caméra mobile dont le mouvement est partie prenante de la chorégraphie, les images ont ensuite été manipulées par Charles Atlas. L’association d’animation et d’effets vidéo distincts ouvrent un espace et une vision sortis d’un autre monde, bien au delà du champ théâtral et cinématique. Le musicien autrichien Fenesz, connu mondialement pour son esthétique sonore à la texture ponctuée de déformations a composé la partition musicale de TESSERACT [square]. Pour cette première exposition à Triangle France, Charles Atlas propose une forme architecturale reflétant la qualité extra-dimensionnelle des images du film. Un écran monumental, sculptural et géométrique transforme l’espace d’exposition et place les spectateurs au centre de l’œuvre.