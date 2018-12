Théâtre : L’Affare di Carrughju Dirittu

D’après L’affaire de la rue de Lourcine d'Eugène Labiche

Traduction & Adaptation : Guy Cimino et Noël Casale

Mise en scène Noël Casale

Avec Thomas Bronzini, Jean-Baptiste Filippi, Jean-Pierre Giudicelli, Corinne Mattei, Henri Olmeta

Scénographie, costumes Anne Lezervant

Lumière Marie Vincent

Co-production Théâtre du commun, Teatrinu Soutien Collectivité Territoriale de Corse, Espace Diamant, Ajaccio, Théâtre de Bastia, C.C.A.S. Corse.

Remerciements Boutique Annie Hall (Furiani), Yvonne Braud, Marie-Josée Luciani

Durée 1h

Spectacle en langue corse surtitré en français

Comment une comédie en un acte mêlée de couplets représentée pour la première fois à Paris en 1857 – et si emblématique de la vie bourgeoise du 19e siècle - peut-elle nous parler de gens de Bastia, aujourd’hui ?

L’affaire transposée, de nos jours, à Bastia

Plus on va vers le connu, plus on va vers l’inconnu Edgar Morin.

Bastia, été 2001. Deux notables bastiais se réveillent un matin dans le même lit après une nuit d'ivresse dont ils ont tout oublié.