Théâtre : Main dans la main

En février 2017, la Compagnie Spirale jouait T-REX, écrit et interprété par Alexandre Oppecini. La chronique d'une vie de bureau ordinaire conduisant au "pétage de plombs"... À travers ses créations, l'auteur tente de réconcilier l'individu avec le groupe. Il démonte les codes et les clichés pour mieux critiquer les systèmes qui tendent à l'uniformisation de l'être humain : éducation, religion, entreprise... C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui Alexandre s'en prend au couple. Il s'agit cette fois d'une pièce plus intime, qu'Alexandre met également en scène.

Texte et mise en scène : Alexandre Oppecini

Avec : Fabien Ara, Nathanaël Maïni

Musique : Olivier Bertholet

Scénographie et lumière : Lucie Joliot

Costumes : Claire Risterucci

Production : Compagnie Spirale

Paul sort beaucoup. Boit beaucoup. Multiplie les "plans cul" pour oublier sa solitude. Penser au futur l'angoisse. Ce n'est pas tant qu'il a envie de mourir, il semble que la vie peut réserver de jolies expériences encore, mais s'il mourait demain, ce ne serait pas si grave. Un soir, il rencontre Manu, un garçon renfermé et discret qui mène une double vie. Il n'a pas vraiment fait son coming out et vit sa sexualité dans l'ombre. Paul le trouve raisonnablement charmant mais s'investit de la mission de l'aider à s'assumer. Un couple étrange se crée et miraculeusement, entre eux deux, Paul, le Parisien, et Manu, le Corse, la magie opère.

Lorsque l'histoire commence, Paul parle. Manu, lui, se repose. Le couple a été victime d'une agression homophobe. Paul parle pour rappeler à Manu les souvenirs marquants de leur histoire. Il est taquin, caustique, cru... C'est dans le cynisme et l'autodérision qu'il s'exprime le mieux. Une manière pour lui de se dégager du présent et de combler le silence dans lequel est plongé Manu. Peut-être réussira-t-il à le faire sourire ?

À travers sept souvenirs de leur vie ensemble, il retrace leur histoire et la redécouvre sous un nouveau jour : leur première rencontre, leurs premiers mots d'amour, ou encore leurs premières disputes et leur séparation... Dans chacun de ces moments, les deux hommes se tiennent par la main ; apperlamanu. Un geste simple, qui pourrait paraître anodin, mais qui leur vaudra pourtant de se faire tabasser sauvagement dans la rue.