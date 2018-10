Mise en scène : Serge Nicolaï, assisté de Charlotte Arrighi de Casanova

Avec : Marie Murcia et Christian Ruspini

Lumière : Joël Adam

Production : L'Aria

Marie et Simon rentrent de l'enterrement de Constant, ancien patron de Marie dont elle était secrètement amoureuse, sans qu'il ne se soit jamais rien passé. Simon voit ce décès comme une opportunité pour Marie de rester à la maison, et de vivre pleinement ce qu'il pense être une vie de "femme". Marie se laisse faire au début, mais, petit à petit, l'enfermement, la misogynie et la violence des abus de pouvoir entre les sexes et les genres vont dépasser le supportable. Simon se radicalisant de plus en plus, il en devient violent et incontrôlable... Un domaine où est un vaudeville tragique en cinq saisons. La vie d'un couple sur une année charnière, une année où tout change, où tout bascule, et où le temps ne rattrapera rien. Intolérable domination du plus "fort" sur un plus fragile, d'un plus peureux sur un plus libre. Jalousie de la condition de l'autre, de sa liberté, de son autonomie, désir de la voler, de l'étouffer, de la posséder. Et pourtant, ce n'est pas un drame, mais un vaudeville, une comédie - sans intentions psychologiques ni morales - fondée sur un comique de situations.

Nous assistons à ce huis clos. L'intimité sans cesse menacée, la surveillance continue, l'univers carcéral d'une vie non partagée, quand le passé seul raccroche au présent, car le futur n'existe plus. Aucune branche ne renaîtra, aucune cendre d'un phœnix ne surgira pour venger l'âme meurtrie...