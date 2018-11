Thionville Féérique avec France Bleu Lorraine

Vivez les festivités 2018 de la Saint-Nicolas à Metz avec France Bleu Lorraine

Saint-Nicolas à Metz, c'est 2 jours de festivités à découvrir et à apprécier en famille. Le 1er et 2 décembre 2018, suivez notre Saint patron lorrain au travers de nombreuses animations gratuites et retrouvez France Bleu Lorraine en direct de la place de la Comédie.