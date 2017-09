TIBZ en concert avec France Bleu Orléans pour le Festival de Loire 2017

Retrouvez le jeune chanteur français, auteur, compositeur et interprète sur la scène du Ponton, dès 20h30, jeudi 21 septembre. Une soirée France Bleu Orléans.

Sur la nouvelle scène française, TIBZ, 23 ans, s’impose peu à peu comme l’un des jeunes chanteurs français sur qui il faut compter. TIBZ (Thibault de son prénom), auteur, compositeur et interprète, continue un joli parcours commencé enfant, lorsqu'il a emprunté la guitare de son père.

Mûri à l'écoute de Bob Dylan auquel il a emprunté le Z de Zimmerman, il s’inscrit aujourd'hui dans la relève des jeunes chanteurs qui donnent un souffle nouveau à la scène française.

Originaire de Dordogne, TIBZ est l'invité d'honneur en 2015 de la Truffe de Périgueux Trophée France Bleu Concours de la chanson française.

TIBZ est musicien. TIBZ est aussi un sacré personnage : drôle, attachant et naturel. Sa musique lui ressemble : immédiate, entraînante et dansante. Chez TIBZ, la musique, plus qu’une passion, est un prétexte. Un prétexte à la quête du jeune artiste : le bonheur, les sourires, la vie quoi.

Le premier extrait du disque On n’est pas bien là ? et son tube Nation qui est sur toutes les lèvres expriment à eux seuls tout ce que TIBZ représente et insuffle : un optimisme à toute épreuve, le kiffe du jour présent, un zest de folie et beaucoup, mais alors beaucoup, d’humour.

Venez applaudir TIBZ en concert sur la scène du Ponton, jeudi 21 septembre

Un concert France Bleu Orléans, au cours duquel TIBZ interprétera les titres de son album "Nation" paru en juin. Concert gratuit à partir de 20h30.

