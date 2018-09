Lons Perlic, Lons, France

A l'heure de la rentrée scolaire du 3 septembre, Toc Toc les chocolatines arrive avec une belle surprise pour le nouveau groupe scolaire Perlic Nord de Lons.

Cour intérieure du groupe scolaire Perlic Nord à Lons © Radio France - Agnès Andreu

Avec la complicité du maire de Lons, Nicolas Patriarche, Eric Dreux, le globe-trotteur de France bleu Béarn a livré les viennoiseries à Nathalie, la directrice de l'établissement. Mais pas seulement ! Ce sont plus de 300 chocolatines qui ont été livrées par la Mairie de Lons pour la joie des petits écoliers.

Le chantier d'un an et demi du nouveau groupe scolaire Perlic Nord à Lons est désormais achevé. Le cabinet d'architectes Camborde a élaboré une structure moderne sur deux niveaux, aux lignes épurées et élégantes grâce à l'utilisation de matériaux aux teintes naturelles (ossature bois, couverture de couleur cuivrée...). Trois corps de bâtiments distincts, les salles de classe, l'enceinte périscolaire et le restaurant scolaire, reliés par une toiture qui couvre l'ensemble de l'équipement scolaire.

Finitions des travaux du groupe scolaire Perlic Nord à Lons © Radio France - Mathias Kern

La qualité d'usage de l'équipement est un impératif fixé par la municipalité et les services de la ville. Les 300 élèves disposent d'une salle des arts, d'une bibliothèque et un RASED (Réseau d'Accueil Spécialisé pour les Enfants en Difficulté).