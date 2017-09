Toques et Porcelaine, la fête de la table avec France Bleu Limousin

Trois jours pour unir la gastronomie de la Nouvelle Aquitaine et la porcelaine de Limoges, un rendez-vous gastronomique incontournable en Limousin !

Cette année, régalons-nous une fois de plus lors de la 7ème biennale de "Toques et Porcelaine". Un régal pour les papilles avec les mets des grands chefs du Limousins, de Toulouse ou encore de Paris et le régal des yeux face aux plus belles pièces de porcelaine. Il était évident que Limoges, capitale de la porcelaine, accueille cette grande fête de la gastronomie.

La précision du geste

C'est le thème retenu pour cette édition avec des démonstrations Masterclass, des ateliers vin, des Conférences et des tables rondes ainsi que des animations. Ces trois jours de haute gastronomie et porcelaine se dérouleront dans le centre ville (place de la Motte et halles centrales, Bibliothèque Francophone Multimédia, galerie des Hospices et salle Augustoritum, pavillon du Verdurier, Musée national Adrien Dubouché )

Un invité d'honneur toulousain

Le cuisinier étoilé Michel Sarran invité d'honneur de Toques et Porcelaine 2017 - ©Actu Toulouse FB

Michel Sarran, chef doublement étoilé au Guide Michelin, sera l’invité d’honneur de cette édition 2017. Le chef officiera dans le cadre exceptionnel qu'est le Musée National Adrien Dubouché pour vous proposer un dîner de gala samedi 23 septembre.

Ouverture Vendredi 22 septembre

Deux chefs présentent en direct une création culinaire avec les manufactures de porcelaine de Limoges à la Salle Augustoritum

Jacques Chibois, chef Limousin pour la porcelaine Haviland. Au menu "Le Carré d’agneau à la fondue de fenouil, saucisson, lardons et fleurs de thym" à 18h

Michel Sarran pour la porcelaine JL Coquet. Au menu "Tartare de Veau du Limousin, crumble de vieux Laguiole, Risotto glacé aux pâtes riso" à 19h15

Samedi 23 et dimanche 24, Masterclass et ateliers vin

Toques et Porcelaine 2017 avec Jacques Genin (en haut à droite) , Flora Mikula, Maxime Laurenson et Lucas Felzine ( de gauche à droite)

Tout se passera Rue Haute-Vienne à Limoges et au Pavillon du Verdurier avec les chefs Flora Mikula, Maxime Laurenson, Rafael Gomes, Lucas Felzine et le chocolatier Jacques Genin.

3 jours d'animations

Sous le parrainage du chef étoilé Jacques Chibois, originaire du Limousin, Toques et Porcelaine donnera ainsi lieu à de nouveaux temps forts, avec entre autres Des conférences et tables rondes autour des thèmes de la porcelaine et de la gastronomie,

| Un parcours gourmand au coeur du centre historique associant les chefs restaurateurs de Limoges, les manufactures et créateurs de porcelaine ainsi que les producteurs de la région, pour proposer des démonstrations et des dégustations aux visiteurs,

| Un potager géant installé spécialement place de la Motte pour l’événement avec des ateliers et des animations,

Des ateliers et des démonstrations de gestes culinaires aux halles centrales,

Des masterclass animées par des chefs nationaux et un sommelier professionnel,

| Une soirée de gala exceptionnelle le samedi au musée national Adrien Dubouché avec un dîner gastronomique réalisé par Michel Sarran (payant),

| Un atelier de gravure laser avec l’entreprise Cerinnov et des animations peintures et décorations sur porcelaine

Des présentations de la porcelaine de Limoges et des arts de la table, une visite guidée de la manufacture Bernardaud, des démonstrations de découpes et de préparations culinaires, des dégustations de café...Tout un programme dans plusieurs lieux de Limoges. Faites votre choix ici

Manufacture et boutique Bernardaud, rue Albert Thomas à Limoges - ©Bernardaud FB

Tout ça au son de la musique

Quatre groupes du Limousin viendront se produire sur la scène France Bleu Limousin, installée Place Haute-Vienne .

Vendredi 22 à 18h Franck Dettinger et à 19h30 Trois Cafés Gourmands

Le duo Swingarden en concert lors de Toques et Porcelaines Samedi 23 septembre place Haute-Vienne à Limoges - ©Kanopé prod FB

Samedi 23 à 16h Swingarden et à 20h30 les Humeurs Cérébrales.