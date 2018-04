France Bleu Provence, partenaire de La Chaudronnerie de La Ciotat, vous invite aux spectacles ! Choisissez la soirée qui vous intéresse en remplissant le formulaire.

Touh - Samedi 14 avril à 20h

Partez sur les traces de l’un des plus grands mystères archéologiques de l’Histoire. Une quête périlleuse qui vous emmènera aux quatre coins du globe et que Touh peut faire basculer ! Un voyage effréné, un véritable film d’aventure ! Plusieurs faits historiques du XVIème siècle laissent les chercheurs perplexes. Pourquoi l’Antarctique paraît sur une carte, 200 ans avant sa découverte ? Que cachent les 3000 pyramides retrouvées dans le désert égyptien grâce à internet ? C’est ce que vont découvrir malgré eux, Ema et son frère. Avant de mourir, leur père leur laisse un carnet, preuve de l’existence de ce secret et, visiblement, ils ne sont pas les seuls à s’y intéresser. Poursuivis, ils traversent la Turquie, l’Egypte, le Soudan et la Bolivie, résolvant les énigmes à la recherche de l’empereur Touh. Etes-vous prêts à croire ce que vous ne vouliez pas voir ?

Une pièce de Jeanne Chartier et Loïc Bartolini, dès 8 ans.

Le Ballet de Milan - Samedi 21 avril à 20h

Au cours de la première partie baptisée "La vie en rose", c'est avec justesse et délicatesse que les talentueux danseurs mettront en lumière les plus belles chansons du répertoire français, Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour ou encore Yves Montand. Le Ballet de Milan s'attaquera dans un second temps au mythique "Boléro" de Maurice Ravel. Œuvre à la gloire internationale incontestée, le "Boléro" sera porté par les chorégraphies signées Adriana Mortelliti. Issus des meilleures écoles et académies, les danseurs du Ballet de Milan ont collaboré avec les plus grands artistes et chorégraphes de renommée mondiale.

Gagnez vos invitations à la soirée de votre choix