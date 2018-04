Vendredi 6 avril, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Toulon à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène sur la côte méditerranéenne, dans le département du Var, découvrir l’une de ses villes incontournables, la 3e de la région Alpes Côte d’Azur après Marseille et Nice. Nichée dans une rade magnifique, bordée de plages et de criques, réputée pour son port militaire qui constitue l’une des premières bases navales françaises …Cette semaine, c’est à Toulon que nous jetons l’encre !

Les intervenants de cette semaine ...

La visite de la ville se fera avec Frederick Weeger. Galeriste, toulonnais depuis plus de 30 ans, il connait parfaitement la ville.

Pierre Fava est un autodidacte, un brillant touche à tout : successivement sapeur-pompier et artiste peintre, ce toulonnais de naissance a décidé maintenant de se lancer dans la rénovation et l’architecture d’intérieure… Un talent pour les travaux qu’il a déjà pu exercer sur sa propre maison.

Après plusieurs années d’activité salariée, Hélène et Julien, ont quitté leur emploi respectif pour se lancer dans un projet commun : la création d’un « brocante-café-couture » : Chic Planète qui vient s’inscrire parfaitement dans la nouvelle dynamique de la ville.

Quant à Mathilde, elle nous ouvrira les portes de sa maison : une magnifique réalisation dotée d’une vue incroyable sur la méditerranée. Avec son amie et décoratrice Astrid Azoulay elles nous présenteront les lieux et les différents partis-pris en matière de décoration.

Si vous aimez le mobilier vintage et qu’en plus vous voulez faire une bonne action, ce lieu est pour vous : en effet, à la Seyne-sur-Mer à une quinzaine de minutes de Toulon, une antenne d’Emaüs a ouvert un nouvel espace La Fabrique, où les compagnons, formés par un moniteur d’atelier, redonnent aux meubles et objets une seconde vie. Une initiative qui permet d’attirer un nouveau public et de montrer aussi à quel point ces compagnons font preuve d’imagination.

Henry Noel Aubry et sa femme Giovanna Galli sont tous deux mosaïstes. Lui est toulousain et diplômé des beaux-Arts de Paris, elle est née à Ravenne en Italie, berceau de la mosaïque byzantine. Ils partagent le même atelier et surtout la même passion pour cet art ancestral qu’est la mosaïque, qu’ils ont chevillée au corps…..

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : On va retrouver Stéphane Millet qui nous emmène cette semaine à Lyon ou il doit agencer une entrée majestueuse et la protéger du froid.

Les murs prennent du relief : Il existe différents éléments de décoration qui permettent de mettre en valeur ses murs : carrelages aux effets 3D, panneaux de cuirs en relief aux formes géométriques, revêtements en bois ou en béton sculptés...cette saison tous les moyens sont bons pour donner du relief à ses murs.

Les revêtements en bois pour terrasses et balcons : Quand on la chance d’avoir un extérieur, nous sommes beaucoup à adopter le bois comme revêtement de notre terrasse ou balcon : bois naturel ou composites, en dalles ou en lattes... quelles sont différentes possibilités et les bons conseils d’usage.

Une maison de pêcheurs : On va s’intéresser à une ancienne maison de pêcheurs installée dans le quartier Mourillon. Elle a été entièrement rénovée par Julien Hubert, architecte et propriétaire des lieux. Il a énormément travaillé sur l’apport de lumière pour cette maison de 75m2 construite sur 3 étages.

Jolie vannerie : On va parler vannerie maintenant, un autre artisanat très pratiqué dans le sud de la France …. Et il faut croire qu’on a tous envie de mettre un peu de « Sud » dans nos maisons car la vannerie est devenue un incontournable : Paniers, corbeilles, et autres accessoires décoratifs en osier, rotin ou bambou…. Elle est idéale pour donner un petit côté bohême chic ou estival à son intérieur.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 13 avril à 20h50.