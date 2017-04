Toulouse fait sa Comédie, France Bleu Hérault en direct

De 10h à 12h30, Charles Napoli et Jean- François Pouget sont en direct de l'Esplanade

Toulouse fait sa Comédie

de 10h à 19h, venez à la rencontre de la ville rose et de ses partenaires.

À l’entrée du village, une maquette de 8 mètres d’envergure du légendaire avion toulousain, le Breguet XIV et une fusée gonflable de la Cité de l’Espace haute de 6 mètres !

Sur France Bleu Hérault dès 10h le bon foie gras et la gastronomie grâce à la Maison des Violettes, puis des rencontres successives avec l’aéronautique et le spatial avec la Cité de l’Espace, le Musée Aéroscopia, le Muséum et le Quai des Savoirs.

L'Office de Tourisme de Toulouse et le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne seront présents pour répondre à toutes vos questions

Vente de produits locaux !

Sur place, des séjours à Toulouse et des souvenirs à gagner.