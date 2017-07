Toulouse plages 2017 en direct sur France Bleu Toulouse

Toulouse plages se visite, s'explore, se découvre, se scrute tous les jours sur France Bleu Toulouse avec Thomas Lage entre 17h et 18h !

Port Viguerie, jusqu'au 10 septembre

De 11h à minuit (ou 1h du matin), transats à disposition autour d'un jardin floral. Grande roue pour apprécier la ville avec une vue exceptionnelle, de jour comme de nuit.

Prairie des Filtres, jusqu'au 27 août

- Transats, parasols et brumisateurs à disposition, et nouveautés 2017 : Découverte du crossfit, tournois de beach soccer, initiation au Kung fu, promenades en calèche, démonstration de chiens guide d'aveugle, sans oublier des défis pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

- Et toujours l'espace Beach qui propose des pratiques sportives à pratiquer sur la sable : rugby, volley, sandball, tennis… et soccer.

- Et les "classiques" : l'espace nautique avec aviron et canoë-kayak, les espaces enfants, et un espace spécial pour les pitchoun's.

- Fitness pour les adultes, les seniors et les enfants avec par exemple de la gym suédoise et une grande offre d'activités sports de combat et arts martiaux.

- Jeux sur l'herbe avec prêt de matériel de 10h à 20h30 : badminton, golf, tennis de table et mini-tennis, volley et ultimate.

- Activités Zen avec du Qi Gong et du yoga sous de multiples formes : bien-être, absolut zen, yoga du rire, yoga lyengar et hatha yoga, pour les enfants.

- Biblioplage ou quand la bibliothèque de Toulouse vous invite à prendre le temps de bouquiner journaux, revues, livres, BD ou encore des albums pour les plus petits.

- Et aussi de la danse africaine, latino, rock, country et de salon… et des initiations aux gestes qui sauvent pour les adultes et les enfants animées par la Croix Rouge

Edf Bazacle, jusqu'au 27 août

Transats et parasols à disposition. Découvrez cet espace surplombant la Garonne, pour un moment de fraîcheur.

Ce lieu vous invite à la lecture et au farniente avec des transats et prêt de livres, enfants et adultes, sur place

Y ALLER

> Métro : ligne A : Saint-Cyprien/République ou Esquirol (interruption de la ligne A du métro du 17 juillet au 20 août, alternatives en cliquant ici) - ligne B : Palais de Justice

> Tramway ligne T1 : arrêt Fer-à-Cheval

> Bus lignes 1, 2, 10, 12, 52, 78, 80. Arrêts : Cours-Dillon ou Fer-à-Cheval

> VélôToulouse rue Laganne. Des racks sont à disposition pour ranger les vélos sur les sites.